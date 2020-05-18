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Приветствуем Вас в салоне-магазине постельных принадлежностей премиум класса!

         Отличительной особенностью нашего салона является то, что такого ассортимента товаров элитного текстиля невозможно найти ни в одном салоне столицы! В нашем магазине мы собрали все самое лучшее в сфере элитных постельных принадлежностей. Более 8000 наименований продукции: 25 видов подушек, около 40 видов одеял, постельного белья - не менее 500 дизайнов в различной цветовой гамме и другая продукция известнейших производителей Швейцарии "Christian Fischbacher", "Dorbena", Австрии "Hefel Textil AG", "Kauffmann", "Framsohn", Италии "Condorpelli", "Brignoli", "Martinelli", Германии "Glen Saxon Textil", "Feiler".

         Мы предлагаем продукцию для всех возрастных категорий, начиная от новорожденных до людей преклонного возраста, учитывая все особенности различных возрастных групп. Кроме стандартных комплектации, размеров и форм существует возможность изготовления продукции на заказ по размерам и с учетом пожеланий клиентов.

        Мы работаем как с частными лицами, так и с корпоративными клиентами - оказываем помощь в наполнении текстилем квартир, загородных домов, яхт, гостиниц и других объектов.

       Несмотря на то, что наш салон находится в Москве, с помощью транспортных компаниий мы сократим любые расстояния между понравившимся Вам товаром и Вашей дверью.

                Ждем Вас! Позвоните! Напишите!

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Отзывы о наших товарах
Постельное бельё TENCEL® (лиоцель) - "Paris"
18.05.2020
Постельное бельё TENCEL® (лиоцель) - "Paris"
Приобрела постельное бельё в данном магазине, и рекомендую всем. Качество белья стоит своих денег, дизайн действительно эсклюзивный и на…
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Перины пуховые 6 см и 15 см Dorbena (Лихтенштейн)
18.05.2020
Перины пуховые 6 см и 15 см Dorbena (Лихтенштейн)
Купила перинку. У меня позвоночная грыжа. До этого меняла матрас не один раз, не помогло. Спать было невозможно. Врач посоветовал перину.…
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Трикотажная простыня на резинке
17.05.2020
Трикотажная простыня на резинке
Прекрасный выбор, для ценителей комфорта !
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Трикотажная простыня на резинке
17.05.2020
Трикотажная простыня на резинке
Щчень удобная простыня.Никогда не сползает и не съёживается.А еще очень приятная к телу.
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Наматрасник Био-Магнетик, Dormisano (Италия)
28.12.2012
Наматрасник Био-Магнетик, Dormisano (Италия)
Случайно наткнулась на информацию об этом наматраснике на детском форуме - искала как бы улучшить сон своего 11-летнего сына, не мог…
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Наматрасник Био-Магнетик, Dormisano (Италия)
22.11.2012
Наматрасник Био-Магнетик, Dormisano (Италия)
Хочу поделиться своим впечатлением от наматрасника. Может быть кому-нибудь пригодится чужой опыт. Купила наматрасник на диван-кровать, а к…
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Ортопедический латексный матрас KVD ENERGY (Италия)
28.10.2012
Ортопедический латексный матрас KVD ENERGY (Италия)
Матрас высший класс. Очень довольна. Всем рекомендую.
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