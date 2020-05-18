Приветствуем Вас в салоне-магазине постельных принадлежностей премиум класса!

Отличительной особенностью нашего салона является то, что такого ассортимента товаров элитного текстиля невозможно найти ни в одном салоне столицы! В нашем магазине мы собрали все самое лучшее в сфере элитных постельных принадлежностей. Более 8000 наименований продукции: 25 видов подушек, около 40 видов одеял, постельного белья - не менее 500 дизайнов в различной цветовой гамме и другая продукция известнейших производителей Швейцарии "Christian Fischbacher", "Dorbena", Австрии "Hefel Textil AG", "Kauffmann", "Framsohn", Италии "Condorpelli", "Brignoli", "Martinelli", Германии "Glen Saxon Textil", "Feiler".

Мы предлагаем продукцию для всех возрастных категорий, начиная от новорожденных до людей преклонного возраста, учитывая все особенности различных возрастных групп. Кроме стандартных комплектации, размеров и форм существует возможность изготовления продукции на заказ по размерам и с учетом пожеланий клиентов.

Мы работаем как с частными лицами, так и с корпоративными клиентами - оказываем помощь в наполнении текстилем квартир, загородных домов, яхт, гостиниц и других объектов.

Несмотря на то, что наш салон находится в Москве, с помощью транспортных компаниий мы сократим любые расстояния между понравившимся Вам товаром и Вашей дверью.

Ждем Вас! Позвоните! Напишите!